Бессент оценил влияние экономического давления на конфликт с Ираном Глава Минфина США Бессент: экономическое давление на Иран предотвратит войну

Москва20 авг Вести.Максимальное экономическое давление на Иран может предотвратить крупномасштабное возобновление боевых действий, считает министр финансов США Скотт Бессент. Об этом он заявил в эфире CNBC.

Если мы осуществляем максимальное экономическое давление [на Иран], то это означает, что, вероятно, крупномасштабного возобновления боевых действий не будет сказал он

Бессент также представил план экономической изоляции Ирана. Согласно ему, США заставят союзников действовать в соответствии с принципом "либо вы с нами, либо против нас".

Ранее спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф назвал министра финансов США Скотта Бессента и главу Пентагона Пита Хегсета клоунами.