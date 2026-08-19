"Команда клоунов": Галибаф раскритиковал Бессента и Хегсета В парламенте Ирана назвали Бессента и Хегсета "командой клоунов"

Москва19 авг Вести.Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф назвал министра финансов США Скотта Бессента и главу Пентагона Пита Хегсета клоунами.

По его словам, Вашингтон не сможет добиться от Ирана дополнительных уступок, оказывая давление на Исламскую Республику.

Бессенту и Хегсету эта задача не по плечу. Хватит ждать, что команда клоунов вытащит кролика из шляпы и расчистит тот бардак, который вы сами устроили написал Галибаф в соцсети X

Ранее Бессент сообщил, что Штаты введут против Ирана невиданные ранее меры экономического давления.

Между тем телеканал CNN передал, что Вашингтон уведомил своих союзников о смене подхода к Исламской Республике Иран. Уточнялось, что стратегия "быстрее сокрушить Иран" была заменена на идею "задушить" Тегеран со временем.