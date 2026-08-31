Бессент: США будут каждую неделю вводить санкции для давления на Иран

Бессент: Вашингтон намерен еженедельно вводить санкции для давления на Иран Бессент: США будут каждую неделю вводить санкции для давления на Иран

Москва31 авг Вести.Соединенные Штаты каждую неделю будут вводить санкции в отношении различных структур за связи с Ираном, чтобы усилить давление на Исламскую Республику. Об этом рассказал американский министр финансов Скотт Бессент.

Он добавил, что что на предстоящей встрече министров финансов стран "Группы двадцати" намерен объяснить представителям других стран, что они могут столкнуться с вторичными санкциями за связи с Тегераном.

Вы увидите, что с каждой неделей их [рестрикций] будет гораздо больше сказал он агентству Reuters

Министр также отметил, что администрация американского лидера Дональда Трампа собирается в течение недели ввести санкции в отношении одного из банков, чтобы ограничить движение финансов для Ирана.

Ранее экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подчеркнул, что Трамп угрожает Ирану экономическими санкциями, чтобы получить выгодные для себя результаты на промежуточных выборах в Конгресс.