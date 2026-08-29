Москва29 авг Вести.Глава Белого дома Дональд Трамп угрожает Ирану экономическими санкциями, чтобы получить выгодные для себя результаты на промежуточных выборах в Конгресс, заявил экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

В основе мотивации Трампа лежит опасение, что при потере контроля республиканцев хотя бы над одной палатой Конгресса он столкнется с юридическим преследованием за свои действия на посту президента, объяснил чиновник.

Угрожая Ирану экономическими санкциями, Дональд Трамп прежде всего думает о промежуточных выборах в США, которые состоятся в ноябре. Его цели носят не геостратегический, а электоральный характер… Чтобы предотвратить такой сценарий, необходимо оказать максимально возможное давление на мировые цены на нефть в сторону их снижения написал Болтон в соцсети X

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что демократы намерены инициировать проверки действий Дональда Трампа на президентском посту в случае победы на промежуточных выборах в Конгресс. Всего демократы собрали более десяти тем для потенциальных проверок.

Сам Трамп до этого заявил, что демократы намерены вынести ему импичмент, если получат контроль над Конгрессом.