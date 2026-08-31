Бессент: США введут санкции против одного из банков для давления на Иран

Бессент: США хотят ввести санкции против одного из банков для давления на Иран Бессент: США введут санкции против одного из банков для давления на Иран

Москва31 авг Вести.Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа планирует в течение недели ввести санкции в отношении одного из банков, чтобы ограничить движение финансов для Ирана. Об этом сообщил агентству Associated Press американский министр финансов Скотт Бессент.

Это станет экономическим насилием, если потребуется. … Мы даем понять, что мы знаем, кто есть, кто, и что это должно прекратиться подчеркнул Бессент

Глава американского Минфина не стал раскрывать деталей о банке, в отношении которого Белый дом намерен ввести ограничительные меры.

Ранее Скотт Бессент в статье для издания The Financial Times заявил, что с началом экономической операции против Ирана Соединенные Штаты подходят к финальному этапу противостояния с Исламской Республикой. По словам главы американского Минфина, США уже "в значительной степени" разрушили военный потенциал Тегерана и ослабили его ядерную программу.