Бессент заявил, что Тегеран ждут "невиданные" ранее меры экономического давления Глава Минфина США анонсировал "невиданные" меры экономического давления на Иран

Москва14 авг Вести.Соединенные Штаты введут против Ирана невиданные ранее меры экономического давления. Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

Он уточнил, что соответствующих объявлений стоит ждать на следующей неделе.

Мы применим такие меры, каких еще никогда не видела история рассказал Бессент каналу Newsmax

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи ранее сообщил, что Вашингтон прибегает к введению санкций каждый раз, когда осознает свою неспособность к дипломатии. По его словам, Исламская Республика десятилетиями доказывала, что ее не получится "задушить" экономическими мерами.

Между тем президент США Дональд Трамп отметил, что у Штатов есть потенциал, чтобы при необходимости пойти на масштабную эскалацию в конфликте с Исламской Республикой.