Багаи: США прибегают к санкциям, когда не удается вести дипломатию

Багаи указал на привычку США вводить санкции, когда не выходит вести дипломатию Багаи: США прибегают к санкциям, когда не удается вести дипломатию

Москва11 авг Вести.Соединенные Штаты прибегают к введению санкций каждый раз, когда осознают свою неспособность к дипломатии. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в соцсети Х.

Он напомнил, как министр финансов США Скотт Бессент похвастался "удушением" Ирана при помощи экономических санкций.

Помимо своей пафосности, это заявление является ярким свидетельством навязчивой зависимости США от санкций. Всякий раз, когда Вашингтон доказывает свою неспособность к дипломатии, он прибегает к санкциям. А всякий раз, когда эти санкции не приносят результатов, он просто увеличивает дозу рассказал Багаи

По его словам, Исламская Республика десятилетиями демонстрировала, что ее не получится "задушить" подобными мерами.

Реальный риск заключается в том, что американские политики, цепляясь за эту пагубную привычку, вместо этого задушат свои оставшиеся шансы на менее унизительный выход из кризиса, созданного ими самими добавил официальный представитель МИД Ирана

Ранее Соединенные Штаты ввели санкции в отношении пяти компаний, в том числе российской, за якобы связь с иранской авиакомпанией Mahan Air.

До этого стало известно, что американские сенаторы достигли соглашения по законопроекту, предполагающему введение новых санкций против России и Ирана. Документ предусматривает расширение санкций против Тегерана и отдельно касается экспорта российских нефти и газа.