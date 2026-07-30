Минфин США ввел санкции против пяти компаний за связь с иранской Mahan Air

США ввели санкции против пяти компаний из-за Ирана Минфин США ввел санкции против пяти компаний за связь с иранской Mahan Air

Москва30 июл Вести.Соединенные Штаты ввели санкции в отношении пяти компаний, в том числе российской, за якобы связь с иранской авиакомпанией Mahan Air. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Министерства финансов.

Ограничения применены против базирующейся в Москве транспортной компании Air Cargo Pro, а также четырех фирм из Китая, Ирана и Индии. Кроме того, США ввели санкции в отношении китайского гражданина.

Включение в санкционный список подразумевает заморозку активов в США и запрет американским физлицам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

Ранее стало известно, что американские сенаторы достигли соглашения по законопроекту, предполагающему введение новых санкций против России и Ирана. Документ предусматривает расширение санкций против Тегерана и отдельно касается экспорта российских нефти и газа.