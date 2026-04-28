WSJ: США могут ввести санкции за сотрудничество с авиакомпаниями Ирана

США пригрозили санкциями за сотрудничество с авиакомпаниями Ирана WSJ: США могут ввести санкции за сотрудничество с авиакомпаниями Ирана

Москва28 апр Вести.США могут ввести санкции против компаний, которые сотрудничают с иранскими авиаперевозчиками, заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью газете The Wall Street Journal (WSJ).

Ведение дел с находящимися под санкциями иранскими авиакомпаниями несет риски попадания под санкции США. Иностранные правительства должны принять меры, чтобы находящиеся в их юрисдикции компании не предоставляли услуги [иранским] самолетам, в том числе не предоставляли авиатопливо, продовольствие, не взимали посадочные сборы и [сборы] за обслуживание приводит WSJ слова Бессента

Иран заявил 27 апреля, что открывает аэропорт в Тегеране и частично возобновляет авиасообщение с некоторыми странами.