Пекин запретил соблюдать санкции США против 5 нефтехимических компаний КНР Власти Китая запретили исполнять санкции США в отношении 5 китайских компаний

Москва2 мая Вести.Власти Китая запретили соблюдать американские санкции против пяти нефтехимических компаний страны, которых в США обвиняют в торговле с Ираном, сообщает Министерство коммерции КНР.

В Пекине последовательно выступают против необоснованного экстерриториального применения иностранных законов и против односторонних санкций, которые неправомерно ограничивают нормы международных отношений и нормальную коммерческую деятельность.

Министерство коммерции выпустило приказ, предписывающий не признавать, не исполнять и не соблюдать санкционные меры Соединенных Штатов против указанных пяти китайских предприятий говорится в сообщении, которое приводит ТАСС

В санкционный список США включена, в частности, крупная нефтеперерабатывающая компания Hengli Petrochemical.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что был удивлен решением Китая поставлять Ирану определенные грузы, пока продолжается операция США и Израиля. Также Трамп пригрозил КНР дополнительной пошлиной за военную помощь Ирану.