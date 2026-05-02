Москва2 маяВести.Власти Китая запретили соблюдать американские санкции против пяти нефтехимических компаний страны, которых в США обвиняют в торговле с Ираном, сообщает Министерство коммерции КНР.
В Пекине последовательно выступают против необоснованного экстерриториального применения иностранных законов и против односторонних санкций, которые неправомерно ограничивают нормы международных отношений и нормальную коммерческую деятельность.
Министерство коммерции выпустило приказ, предписывающий не признавать, не исполнять и не соблюдать санкционные меры Соединенных Штатов против указанных пяти китайских предприятийговорится в сообщении, которое приводит ТАСС
В санкционный список США включена, в частности, крупная нефтеперерабатывающая компания Hengli Petrochemical.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что был удивлен решением Китая поставлять Ирану определенные грузы, пока продолжается операция США и Израиля. Также Трамп пригрозил КНР дополнительной пошлиной за военную помощь Ирану.