Трамп: США введут против КНР пошлину в 50% за возможную военную помощь Ирану

Москва12 апр Вести.Соединенные Штаты введут против Китая дополнительную пошлину в размере 50%, если Пекин будет оказывать Ирану военную помощь. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

По словам главы Белого дома, это "ошеломляющая сумма".

Если мы поймаем их [Китай] за этим [поставкой военной помощи], они получат 50-процентную пошлину сказал Трамп

Ранее президент США уже подчеркивал, что Китай столкнется с большими проблемами, если окажет военную поддержку Тегерану.