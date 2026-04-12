Москва12 апрВести.Соединенные Штаты введут против Китая дополнительную пошлину в размере 50%, если Пекин будет оказывать Ирану военную помощь. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.
По словам главы Белого дома, это "ошеломляющая сумма".
Если мы поймаем их [Китай] за этим [поставкой военной помощи], они получат 50-процентную пошлинусказал Трамп
Ранее президент США уже подчеркивал, что Китай столкнется с большими проблемами, если окажет военную поддержку Тегерану.