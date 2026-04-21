Трамп рассказал, что был удивлен "подарком Китая" Ирану Трамп заявил, что был удивлен решением Китая поставлять Ирану определенные грузы

Американский президент Дональд Трамп в эфире телеканала CNBC заявил, что был удивлен решением Китая поставлять Ирану определенные грузы, пока продолжается операция США и Израиля против Исламской Республики.

Трамп рассказал, что накануне американской стороной было задержано судно, на борту которого было "кое-что не очень хорошее - подарок от КНР".

Я был немного удивлен, поскольку считал, что у меня есть понимание с председателем Си [Цзиньпином]. Но ничего. Так уж идут войны сказал президент США

19 апреля Трамп сообщил о захвате Военно-морскими силами США в водах Оманского залива иранского грузового судна Touska. Американский лидер подчеркнул, что действия ВМС стали ответом на игнорирование экипажем судна требований об остановке.

Во вторник МИД Ирана потребовал от США немедленно освободить членов экипажа судна Touska. В Тегеране расценили такие действия американской стороны как преступление и предупредили Вашингтон о чрезвычайно опасных последствиях шагов, которые предпринимают Штаты.