Китай ответил на санкции США Китай ввел ответные санкции против шести американских компаний

Москва5 авг Вести.Китайское правительство ввело ограничения против шести американских компаний в ответ на санкции США, принятые по обвинению в "принудительном труде", сообщило Министерство коммерции страны.

Отмечается, что ответные меры затронули организации Applied DNA Sciences, Stratum Reservoir, Altana Technologies, Responsible Business Alliance, Verite Group, а также компанию Human Rights in China.

В последнее время США ввели санкции в отношении китайских предприятий под предлогом так называемого принудительного труда, что представляет собой грубое нарушение международного права и основных норм международных отношений заявили в министерстве

Ведомство также назвало американские рестрикции серьезным посягательством на суверенитет, безопасность и интересы развития Китая.

Сообщается, что решение о санкциях было одобрено национальным координационным механизмом по противодействию зарубежным рестрикциям. Китайские власти запрещают заключать сделки и сотрудничать с попавшими под ограничения компаниями.

Ранее Китай выразил недовольство санкциями Пентагона в отношении ряда НИИ КНР и пригрозил США ответным мерами.