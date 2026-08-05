Москва5 авгВести.Китайское правительство ввело ограничения против шести американских компаний в ответ на санкции США, принятые по обвинению в "принудительном труде", сообщило Министерство коммерции страны.
Отмечается, что ответные меры затронули организации Applied DNA Sciences, Stratum Reservoir, Altana Technologies, Responsible Business Alliance, Verite Group, а также компанию Human Rights in China.
В последнее время США ввели санкции в отношении китайских предприятий под предлогом так называемого принудительного труда, что представляет собой грубое нарушение международного права и основных норм международных отношенийзаявили в министерстве
Ведомство также назвало американские рестрикции серьезным посягательством на суверенитет, безопасность и интересы развития Китая.
Сообщается, что решение о санкциях было одобрено национальным координационным механизмом по противодействию зарубежным рестрикциям. Китайские власти запрещают заключать сделки и сотрудничать с попавшими под ограничения компаниями.
Ранее Китай выразил недовольство санкциями Пентагона в отношении ряда НИИ КНР и пригрозил США ответным мерами.