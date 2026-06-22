Москва22 июн Вести.Китай опубликовал перечень из 46 американских компаний, продукция которых больше не может приобретаться в рамках государственных закупок, сообщается на сайте Министерства финансов КНР.

Ограничения начали действовать сразу после публикации документа. Согласно уведомлению, запрет распространяется только на товары, произведенные указанными компаниями, и не затрагивает американские предприятия, инвестирующие в китайскую экономику.

Таким образом, покупатели, участвующие в госзакупках, не могут приобретать продукцию перечисленных фирм, за исключением тех, которые имеют американские инвестиции.

Среди компаний, упомянутых в списке, значатся Lockheed Martin Corporation, Raytheon Missiles& Defense, General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems.

Кроме них, в перечень включены Boeing Defense, Space& Security, Inter-Coastal Electronics, Teledyne FLIR, VSE Corporation, Cubic Global Defense, Dedrone by Axon, Oceaneering International и DZYNE Technologies.

Введенные китайскими властями ограничения коснулись таких компаний, как Elbit Systems of America, Epirus, AeroVironment, Exelis, Alliant Techsystems, BAE Systems, Cyberlux Corporation, Sierra Nevada Corporation, Shield AI и Summit Technologies.

Ранее гендиректор Российско-Китайского инвестиционного фонда регионального развития Рустам Темиргалиев в интервью ИС "Вести" рассказал, что отечественный бизнес успешно пользуется торговой войной между Пекином и Вашингтоном.