КНР договорился с США о закупке американских самолетов

Москва17 мая Вести.Китай и США зафиксировали стратегические договоренности в сфере гражданской авиации по итогам государственного визита президента США Дональда Трампа в Пекин.

Об этом сообщает пресс-служба китайского Министерства коммерции.

В публикации указывается, что Китай купит у Соединенных Штатов самолеты, авиационные двигатели и запчасти к ним.

Согласно заявлению ведомства, Пекину и Вашингтону удалось достичь соглашения по условиям приобретения авиатехники американского производства. Документ охватывает сферу гарантированных поставок на китайский рынок авиационных двигателей и сопутствующих технических компонентов из США.

В министерстве также подчеркнули намерение обеих стран продолжать планомерное развитие взаимодействия в смежных отраслях промышленности. Конкретные параметры достигнутых договоренностей и финансовые детали предстоящих контрактов не раскрываются.

Ранее сообщалось, что Пекин и Вашингтон по итогам переговоров условились наращивать двустороннюю торговлю аграрной продукцией.