КНР и США договорились расширять торговлю сельхозпродукцией

Москва17 мая Вести.Пекин и Вашингтон по итогам переговоров условились наращивать двустороннюю торговлю аграрной продукцией.

Об этом сообщает пресс-служба китайского Министерства коммерции.

Отмечается, что расширение сельскохозяйственной торговли может повлиять а взаимное снижение тарифов на ряд товаров.

Визит американского президента Дональда Трампа в Китай проходил с 13 по 15 мая. В рамках поездки состоялись его переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, который также назвал этот визит Трампа историческим.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай приветствует сотрудничество с США и рассчитывает на дальнейший успех американских компаний на китайском рынке.