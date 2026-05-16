Трамп: Boeing может продать Китаю еще больше самолетов Трамп заявил о возможности приобретения КНР 750 самолетов у Boeing

Москва16 мая Вести.Объем заказанных Китаем в рамках соглашения с США самолетов производства компании Boeing может увеличиться до 750 единиц, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Ранее он утверждал, что Пекин согласился приобрести 200 самолетов указанной компании, однако официального подтверждения этой сделки со стороны Китая не поступало.

Я сказал (руководству – прим. ред.) Boeing и General Electric ... если они проделают хорошую работу, мы можем довести их (лайнеров – прим. ред.) количество до 750 сказал Трамп телеканалу Fox News

Визит главы Белого дома в Китай проходил с 13 по 15 мая, политик уже вернулся в Соединенные Штаты. В рамках поездки состоялись его переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, который также назвал этот визит Трампа историческим.