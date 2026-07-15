Москва15 июл Вести.Ограничения, введенные Россией и Китаем на экспорт гелия, привели к усилению его дефицита и созданию дополнительных рисков для производителей полупроводников в Соединенных Штатах, а также Японии и Южной Корее. Об этом пишет китайское издание 360kuai.

Журналисты напомнили, что Пекин принял решение о введении временного запрета на вывоз гелия 10 июля. Правительство РФ еще в апреле установило разрешительный порядок экспорта гелия за пределы Евразийского экономического союза, который будет действовать до конца 2027 года.

Как отметило издание, российские ограничения в сочетании с введенным Китаем запретом поставили предприятия в США, Японии и Южной Корее в тяжелое положение. Авторы материла указали на особую уязвимость в этом вопросе производителей современных микросхем, которым требуется непрерывное снабжение высокочистым гелием.

Журналисты назвали сложившуюся ситуацию "гелиевым нокаутом" американской промышленности.