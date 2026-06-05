В Китае объяснили, чем для Европы грозит ограничение экспорта топлива из России Baijiahao: Европа столкнется с трудностями из-за приостановки экспорта топлива Р

Москва5 июн Вести.Решение российского кабмина приостановить экспорт авиационного топлива может негативно сказаться на ситуации в странах Европы, говорится в публикации китайского издания Baijiahao.

Уточняется, что временное ограничение экспорта связано с необходимостью обеспечения потребностей внутреннего рынка России.

По словам авторов статьи, сокращение предложения отразится на стоимости топлива и ситуации с поставками в ряде регионов.

Европейские страны, говорится в публикации, могут столкнуться с дополнительными сложностями из-за ограниченного предложения энергоресурсов и сохраняющейся высокой стоимости топлива.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове с 31 мая вводится лимит на продажу бензина марки АИ-92 в 20 литров. Нормализация ситуации с топливом ожидается в течение 30 дней​​​. Также были введены талоны на бензин АИ-95.