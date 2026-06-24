Politico: США могут усилить ограничения на импорт робототехники из Китая

Минторг США допустил возможность усиления ограничений на поставки роботов из КНР Politico: США могут усилить ограничения на импорт робототехники из Китая

Москва24 июн Вести.В Министерстве торговли США назвали государственные субсидии для закупки товаров робототехнической отрасли Китая угрозой национальной безопасности, а также допустили введение новых ограничений на такой импорт. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники в американском правительстве.

В ходе закрытой встречи, состоявшейся в понедельник, 22 июня, министр торговли США Говард Латник обсудил с руководителями компаний SpaceX, Boston Dynamics, JPMorgan Chase и ряда других организаций вопросы регулирования импорта робототехники. По итогам обсуждения он не исключил возможности ужесточения мер в отношении Китая после завершения проверки поставок робототехники, осуществляемых при государственной поддержке КНР.

Как отмечается в статье, робототехническая отрасль Китая, развивающаяся при активной государственной поддержке, все чаще расценивается властями как угроза национальной безопасности. Опасения связаны с тем, что за счет масштабного субсидирования китайские производители роботов способны занять лидирующие позиции на глобальном рынке прежде, чем американские компании сумеют нарастить производственные мощности до конкурентоспособного уровня.

Мы не хотим, чтобы субсидируемая государством робототехника нападала на нас … Нам нужно убедиться, что они производятся в Америке, поэтому мы сейчас же займемся их изучением передает издание слова Латника

Представители администрации и лидеры отрасли утверждают, что США утратили значительную часть производственной базы, необходимой для создания роботов следующего поколения. Их цель — восстановить эту промышленную экосистему до того, как Китай увеличит свое лидерство в производстве робототехники.

Отмечается, что на китайских роботов уже распространяются американские пошлины. При этом источники сообщают, что администрация США рассматривает дополнительные меры.

Ранее сообщалось, что лидерство Китая в разработке роботов-гуманоидов будет главной движущей силой его доминирования в экономике.

Между тем, в мае китайская робототехническая компания Unitree Robotics представила первого в мире пилотируемого робота-трансформера GD01, готового к массовому производству.