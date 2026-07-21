Reuters: США и Китай в сентябре намерены провести переговоры по ИИ

США и Китай в сентябре собираются обсудить вопрос регулирования ИИ Reuters: США и Китай в сентябре намерены провести переговоры по ИИ

Москва21 июл Вести.США и Китай планируют провести в сентябре встречу, чтобы обсудить вопрос регулирования искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет агентство Reuters.

Уточняется, что встреча должна пройти до 24 сентября. Как ожидается, она поможет обеим сторонам выработать подходы к управлению рисками, связанными с развитием конкурирующих передовых ИИ-моделей​​​.

Агентство утверждает, что Вашингтон на встрече будет представлять министр финансов США Скотт Бессент. Подготовка ко встрече находится на начальном этапе.

При этом федеральные ведомства КНР и США пока не комментировали информацию о готовящихся переговорах.

18 июля сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует осенью принять в Белом доме с ответным визитом председателя КНР Си Цзиньпина, несмотря на громкие заявления Вашингтона о вмешательстве Пекина в ход американских выборов.

В июне правительство США предписало американской компании Anthropic отключить доступ к двум флагманским языковым моделям искусственного интеллекта – Fable 5 и Mythos 5. Также сообщалось, что Белый дом попросил американскую компанию OpenAI ограничить доступ к ее следующей модели GPT-5.6 из соображений безопасности.