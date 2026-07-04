Москва4 июл Вести.Китай сократил разрыв качества товаров с Германией и теперь предлагает цены вдвое ниже, констатирует газета The Wall Street Journal. WSJ поясняет, что ФРГ проигрывает конкуренцию КНР. Берлин начал импортировать больше китайских высокотехнологичных промтоваров, чем поставлять в Китай.

Под удар попали тысячи средних нишевых компаний, которые являются основой промышленности ФРГ. Немецкие производители вынуждены закрывать рабочие места и переносить производство в Китай.

Ежемесячно Германия теряет более 10 тысяч рабочих мест отмечает американское издание

За май, по данным отчета EY, именно столько рабочих мест потеряла немецкая промышленность. С февраля 2022 года до февраля 2026 года промышленное производство в ФРГ снизилось на 10%.

Экс-депутат ландтага Гамбурга Ольга Петерсен ранее отметила, что без дешевых российских энергоресурсов ее страна станет похоронным бюро для немецком экономики. Она добавила, что сейчас Берлин активно развивает лишь одну из отраслей экономики – это военно-промышленный комплекс.