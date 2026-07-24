Москва24 июл Вести.Некогда сильнейшая промышленность Европы переживает системный кризис, и главным бенефициаром этой ситуации становится Китай. Как пишут западные СМИ, немецкий Миттельштанд — тысячи семейных компаний, составлявших основу экономики ФРГ, — столкнулся с беспрецедентным давлением со стороны азиатских конкурентов. Об этом сообщает в своем материале РБК.

Десятилетиями эти небольшие предприятия, специализирующиеся на производстве высококачественных компонентов, были негласной опорой промышленного могущества Германии. Их продукцию использовали все гиганты — от Volkswagen до Siemens. Однако всего за несколько месяцев ситуация кардинально изменилась. Впервые Германия ввозит из Китая больше передовых средств производства, чем вывозит туда. Еще два года назад немецкий профицит в торговле капитальными товарами с КНР достигал €750 млн, а сегодня уже зафиксирован дефицит в €500 млн. Экспорт станков и автомобилей в Китай в первом квартале этого года рухнул на треть.

Китайские компании добились почти такого же качества, как у немецких производителей с вековой историей, при этом цены предлагают вдвое ниже. За последние четыре года объем промышленного производства в Германии просел на 10%, предприятия теряют 10 тысяч рабочих мест каждый месяц, а доля обрабатывающей промышленности в ВВП снизилась до 20%.

Китай выстроил полные вертикально интегрированные цепочки на экспорт, воспользовавшись программой "10 000 маленьких гигантов", которую во многом скопировали с немецкой модели. Тысячи узкоспециализированных фирм получили щедрые субсидии и налоговые льготы, чтобы заместить импорт и вытеснить немецких лидеров.

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По оценкам Союза машиностроителей Германии, китайские компании уже контролируют треть мирового производства в этой отрасли.

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Немецкий бизнес, веками выступавший за свободную торговлю, теперь сам просит защиты у государства. Три четверти машиностроительных компаний требуют от Берлина жестких мер против залитых субсидиями маленьких гигантов. Однако правительство Фридриха Мерца во время визита в Пекин зазывало в страну китайские инвестиции. По мнению аналитиков, единственный способ спасти Миттельштанд — совместная защитная стратегия на уровне всего Евросоюза. Однако на внедрение таких мер уйдут годы, а китайский экспорт крепнет от месяца к месяцу. Учитывая прогноз роста германского ВВП на 2026 год всего на 0,6%, эксперты не ожидают благоприятного исхода.