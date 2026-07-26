Москва26 июлВести.Американские компании массово отказываются от дорогих моделей искусственного интеллекта, а все больше предпочитают более дешевые варианты, включая китайские разработки.
Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).
В статье отмечается, что корпорации США посчитали нецелесообразным дальнейшее применение передовых ИИ-моделей при выполнении стандартных задач.
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Ранее стало известно, что США и Китай планируют провести в сентябре встречу, чтобы обсудить вопрос регулирования искусственного интеллекта.
Уточняется, что встреча должна пройти до 24 сентября. Как ожидается, она поможет обеим сторонам выработать подходы к управлению рисками, связанными с развитием конкурирующих передовых ИИ-моделей.