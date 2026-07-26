Корпорации США отказываются от передовых и дорогих моделей ИИ

WSJ: американские компании массово переходят на недорогие модели ИИ Корпорации США отказываются от передовых и дорогих моделей ИИ

Москва26 июл Вести.Американские компании массово отказываются от дорогих моделей искусственного интеллекта, а все больше предпочитают более дешевые варианты, включая китайские разработки.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

В статье отмечается, что корпорации США посчитали нецелесообразным дальнейшее применение передовых ИИ-моделей при выполнении стандартных задач.

Это все равно что ехать в продуктовый магазин за молоком на Lamborghini, созданном для гонок по трассе сообщил изданию эксперт Майк Сейкс

Ранее стало известно, что США и Китай планируют провести в сентябре встречу, чтобы обсудить вопрос регулирования искусственного интеллекта.

Уточняется, что встреча должна пройти до 24 сентября. Как ожидается, она поможет обеим сторонам выработать подходы к управлению рисками, связанными с развитием конкурирующих передовых ИИ-моделей​​​.