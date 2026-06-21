Китай не милитаризирует ИИ, в отличие от США Эксперт Чжикай: Китай стремится к мирному развитию и внедрению ИИ

Москва21 июн Вести.Китай стремится к тому, чтобы развитие искусственного интеллекта использовалось в мирных целях, а не для войны и завоеваний, в отличие от позиции Соединенных Штатов Америки. Об этом вице-президент аналитического центра "Китай и глобализация" Гао Чжикай заявил в интервью ИС "Вести".

По его словам, Китай намерен продвигать ИИ на основе открытого исходного кода и готов сотрудничать с другими странами. В то время как США собираются достичь доминирования в этой области.

Соединенные Штаты подходят к этой ИИ-революции совершенно иначе. Во-первых, они хотят достичь доминирования в области искусственного интеллекта. Это означает, что они не хотят позволять другим странам участвовать в развитии, особенно они хотят исключить Китай. Во-вторых, они милитаризируют ИИ уточнил эксперт

Преимущество и огромный успех, накопленный Китаем в революции электромобилей, отражают уникальную силу страны в сфере развития ИИ, подчеркнул Гао Чжикай.

Китай настроен полностью преодолеть любые препятствия, создаваемые США. И если мы посмотрим на все основные элементы этой революции, Китай не просто не отстает от США, а уверен, в ближайшие годы будет лидировать в мире добавил он

Ранее сообщалось, что технологическая гонка между Китаем и США стимулирует обе стороны работать усерднее и выводит человеческие технологии на новый уровень.