Москва1 авг Вести.Глобальные инициативы Китая работают на повышение влияния Пекина и сплочение глобального Юга. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель директора по научной работе, руководитель Центра Азиатско-Тихоокеанских исследований Национального исследовательского ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Александр Ломанов.

По его словам, Китай выдвинул четыре глобальные инициативы, которые не позволять нарушить внутренний международный порядок.

Инициативы четыре – глобальная инициатива развития, потом глобальная инициатива безопасности, вслед за ней глобальная инициатива цивилизации, самая свежая – инициатива глобального управления. Самое любопытное, что привлекает мое внимание в дискуссиях по этому поводу – то, что западные эксперты все признают, что вот этими кирпичиками, элементами, из которых Китай складывает свою инициативу, в общем-то, являются принципы Устава и инициативы ООН – глобальное развитие 2030, устойчивое развитие. Поэтому обвинить Китай в том, что он стремится разрушить международный порядок, учитывая то, что Китай сам говорит, что это все нацелено на повышение авторитета и роли ООН, невозможно. С другой стороны, очевидным образом это работает на повышение влияния Китая и на сплочение вокруг него глобального Юга пояснил Ломанов

Эксперт добавил, что, несмотря на кажущуюся абстрактность, Китай тщательно подсчитывает показатели своего успеха.

Ранее отмечалось, что Китай уважает глобальный Юг не меньше великих держав. Ведь он не намерен диктовать им свои условия или захватывать их рынки.