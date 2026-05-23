Ломанов: Китай не торопится вступать в разговор с США по ядерной проблематике

Москва23 мая Вести.При общении с США китайская сторона аккуратно обходит вопросы ядерного вооружения. Об этом заявил ИС "Вести" замдиректора по научной работе ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований Александр Ломанов.

По его мнению, Китай избегает тему ядерной проблематики, поскольку обладает меньшим потенциалом, чем США, что не позволяет вести равноправный диалог.

Я думаю, что китайская сторона совсем не торопится вступать в глубокий и содержательный разговор с американцами по ядерной проблематике, считая, что она еще слишком недостаточно вооружена для того, чтобы говорить с Америкой на равных. А для того, чтобы вести неравный диалог, у Китая никаких стимулов нет считает Ломанов

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев ранее заявил, что Китай по ряду показателей вскоре может обогнать США и Францию в сфере развития атомной энергетики.