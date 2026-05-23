Эксперт объяснил, почему Си говорит о "высококачественных" отношениях РФ и КНР Ломанов объяснил, почему Китай стремится к "высококачественным" отношениям с РФ

Москва23 мая Вести.Китай стал больше уделять внимания концептуальному оформлению отношений с Россией. Об этом заявил ИС "Вести" замдиректора по научной работе ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований Александр Ломанов.

Он обратил внимание на то, что по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что страны должны укреплять высококачественные политические взаимодействия и быть стратегическим оплотом друг для друга.

Слово "высококачественное" является очень важным для Си Цзиньпина в его внутренней политике. Это высококачественное развитие экономики, науки и техники, это некий общий эвфемизм, который говорит о том, что Китаю уже пора переходить от количества к качеству: надо думать не о том, чтобы было много, а о том, чтобы было хорошо, а желательно, чтобы это было лучше, чем у всех. И поскольку Си Цзиньпин в опубликованных выступлениях с визита повторяет это неоднократно, я полагаю, что это - то самое [концептуальное] новшество, которое было подготовлено китайской стороной к этому визиту считает Ломанов

По его словам, Си Цзиньпин "в китайской манере четкого структурирования" обозначил, что странам необходимо стремиться к аспектам высокого качества во взаимоотношениях.

Во-первых, это должно быть высокое качество политического взаимного доверия для того, чтобы обе стороны могли оказывать друг другу стратегическую поддержку. Во-вторых, это должно быть высокое качество взаимовыгодного сотрудничества, для того, чтобы каждая из сторон могла двигаться по пути развития и процветания. В-третьих, это высокое качество взаимного соединения людских сердец для того, чтобы у российско-китайских отношений была прочная основа передачи дружбы из поколения в поколение. И в-четвертых, это высокое качество международного взаимодействия для того, чтобы обе стороны могли заниматься реформированием глобального управления подчеркнул Ломанов

По его мнению, это явный сигнал о том, что России и Китаю нужно думать уже не только о двусторонней повестке, но и о реформировании системы глобального управления в целом.

У нас многополярность - это как некое уже существующее явление. Китайский термин немножко неуклюжий, он не вписывается в наши повседневные словоупотребления - многополяризация. То есть это некий процесс, который еще не завершен, но он происходит на наших глазах, и соответственно обеим странам желательно в нем поучаствовать отметил он

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дают одинаковые оценки двусторонним отношениям Москвы и Пекина.