Конкуренция в науке между США и КНР выводит технологии на новый уровень

Китайский профессор назвал плюсы от гонки технологий с США Конкуренция в науке между США и КНР выводит технологии на новый уровень

Москва21 июн Вести.Стратегическая конкуренция в области инноваций и науки между Китаем и США стимулирует обе стороны работать усерднее и выводит человеческие технологии на новый уровень. Об этом профессор Пекинского университета международного бизнеса и экономики Гун Цзюн заявил в интервью ИС "Вести".

По его словам, на сегодняшний день Китай достиг больших успехов в научной сфере и догнал по уровню технологий США.

Есть даже области, где китайские компании действительно лидируют. Такая гонка приносит пользу обеим сторонам, потому что стимулирует работать усерднее. И я хотел бы сказать всему миру: есть побочный эффект от их конкуренции, но в целом это выводит человеческие технологии на новый уровень сказал профессор

Ранее сообщалось, что китайские ученые совершили первую в мире операцию по пересадке печени и почки свиньи пациенту. В результате исследования был выявлен ряд иммунных и метаболических особенностей, которые в будущем помогут в клинической практике.