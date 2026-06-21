В Китае оценили выпуск роботов-гуманоидов на мировые рынки Китайский профессор сравнил производство гуманоидных роботов с электромобилями

Москва21 июн Вести.Массовое производство гуманоидных роботов в Китае и их вывод на мировые рынки может повторить успех китайских электромобилей. Об этом профессор Пекинского университета международного бизнеса и экономики Гун Цзюн заявил в интервью ИС "Вести".

После доминирования на рынке электромобилей участники китайских цепочек поставок обратили внимание на гуманоидных роботов, объяснил он.

Оглядываясь назад, это похоже на индустрию электромобилей в ее первые дни. Тогда тоже было много скептицизма. Но ставка китайского правительства на развитие электромобилестроения была очень правильной. В этой области мы стали лидерами. Также, возможно, будет и здесь подчеркнул профессор

Ранее сообщалось, что в приемной комиссии Московского физико-технического института (МФТИ) начал работу гуманоидный робот-ассистент. Он помогает сотрудникам приемной комиссии с простыми физическими задачами.