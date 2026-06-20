Москва20 июнВести.Гуманоидный робот-ассистент начал работу в приемной комиссии Московского физико-технического института (МФТИ). Об этом сообщается на сайте вуза.
Консультировать абитуриентов робот пока не умеет — он помогает сотрудникам приемной комиссии с простыми физическими задачами.
Движения кибер-ассистента максимально приближены к человеческой биомеханике: он уже способен ориентироваться в пространстве, считывать обстановку с помощью лидара и компьютерного зрения, безопасно взаимодействовать с людьми, а также самостоятельно пользоваться лифтом, переносить документы и проходить через турникеты по электронному пропускурассказали МФТИ
Приемная кампания в вузы и колледжи стартовала 20 июня.
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