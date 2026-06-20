Гуманоидный робот подключился к работе в приемной комиссии МФТИ

Робот-гуманоид трудоустроился в приемную комиссию МФТИ Гуманоидный робот подключился к работе в приемной комиссии МФТИ

Москва20 июн Вести.Гуманоидный робот-ассистент начал работу в приемной комиссии Московского физико-технического института (МФТИ). Об этом сообщается на сайте вуза.

Консультировать абитуриентов робот пока не умеет — он помогает сотрудникам приемной комиссии с простыми физическими задачами.

Движения кибер-ассистента максимально приближены к человеческой биомеханике: он уже способен ориентироваться в пространстве, считывать обстановку с помощью лидара и компьютерного зрения, безопасно взаимодействовать с людьми, а также самостоятельно пользоваться лифтом, переносить документы и проходить через турникеты по электронному пропуску рассказали МФТИ

Приемная кампания в вузы и колледжи​​​ стартовала 20 июня.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в перспективе роботами можно заместить работу мигрантов.