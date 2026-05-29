Слуцкий предложил заменить мигрантов на роботов в РФ ЛДПР выступила за наращивание темпов роботизации

Москва29 мая Вести.В России следует нарастить усилия в робототехнике, считают в ЛДПР. Как заявил глава партии Леонид Слуцкий, в перспективе роботами можно заместить работу мигрантов, передает ИС "Вести".

Нам надо форсированно заменять мигрантов и их труд на применение роботов, робототехнических систем. И нам надо в ближайшее время создать, институировать совместно с правительством специальную федеральную программу по увеличению выпуска робототехнических систем за счет наращивания производства отечественной компонентной базы и автоматизации сказал он

По его словам, благодаря таким наработкам удастся заместить труд приезжих в России.

Ранее в Госдуме в первом чтении был поддержан проект о повышении и введении новых пошлин для мигрантов.