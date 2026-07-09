В Москве в библиотеке имени Пушкина поженились гуманоиды Роберт и Матильда В Москве впервые прошла церемония бракосочетания гуманоидных роботов

Москва9 июл Вести.В Москве в библиотеке имени Пушкина впервые состоялась церемония бракосочетания гуманоидных роботов. Необычную свадьбу сыграли офисный работник и блогер Роберт и балерина Матильда, которых ранее представили на ПМЭФ-2026. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Ведущая церемонии Мария Пантюхина объявила о начале уникального события, отметив, что роботов объединили не только технологии, но и общие ценности – стремление к знаниям, развитию и сотрудничеству. Затем Роберт и Матильда дали друг другу клятву верности, а их робопес по кличке Догматик вынес обручальные браслеты, которыми молодожены обменялись.

На основании полной совместимости версий, успешной синхронизации систем и согласия обеих сторон объявляю вас роботосупругами объявила Мария Пантюхина

Заместитель генерального директора компании-разработчика роботов IT-Imperial Анна Багдасарян подчеркнула, что такие мероприятия привлекают внимание к гуманоидной робототехнике и показывают, как роботы могут быть полезны людям, освобождая время для культуры и творчества.