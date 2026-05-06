В буддийском храме Сеула появился робот-монах В Южной Корее гуманоидный робот принял буддийские обеты

Москва6 мая Вести.В буддийском храме "Чогеса" в Сеуле состоялась церемония принятия религиозных обетов гуманоидным роботом. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Мероприятие прошло на территории главного храма ордена Чоге в преддверии празднования Дня рождения Будды.

Главным действующим лицом церемонии был не человек, а гуманоидный робот говорится в публикации

После церемонии робот высотой 130 сантиметров получил имя Габи, что переводится как "сострадание".

Его облачили в традиционную монашескую одежду, а во время ритуала он дал обещания соблюдать религиозные заповеди, включая отказ от причинения вреда и бережное использование энергии. В ордене Чоге отметили, что инициатива символизирует сосуществование технологий и традиций.