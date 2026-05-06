Москва6 маяВести.В буддийском храме "Чогеса" в Сеуле состоялась церемония принятия религиозных обетов гуманоидным роботом. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.
Мероприятие прошло на территории главного храма ордена Чоге в преддверии празднования Дня рождения Будды.
Главным действующим лицом церемонии был не человек, а гуманоидный роботговорится в публикации
После церемонии робот высотой 130 сантиметров получил имя Габи, что переводится как "сострадание".
Его облачили в традиционную монашескую одежду, а во время ритуала он дал обещания соблюдать религиозные заповеди, включая отказ от причинения вреда и бережное использование энергии. В ордене Чоге отметили, что инициатива символизирует сосуществование технологий и традиций.