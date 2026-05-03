На "чемпионате по сну во время шума" проявили себя пенсионер и офисный работник В Сеуле прошли состязания по короткому дневному сну

Москва3 мая Вести.Соревнования по дневному сну во время шума состоялись в Сеуле, сообщило агентство Aju Press.

Около 170 человек превратили набережную реки Ханган в Сеуле в огромную "спальню под открытым небом"​​​ - участники чемпионата принесли пледы и подушки, кто-то даже пришел в пижаме. Судьи ходили между "спящими" людьми, щекотали их, громко разговаривали, специально включали звуки комаров, пытаясь нарушить состояние покоя у участников.

Победители соревнований определялись по "концентрации сна", то есть способности оставаться в фазе глубокого сна, несмотря на шум и раздражителей. Для более четких параметров использовались специальные датчики, отслеживающие пульс и продолжительность фаз сна в реальном времени.

Все участники перед началом соревнований делали расслабляющую йогу, а зрители наблюдали за происходящим, периодически аплодируя тем, кто особенно "убедительно" спал.

В чемпионате победил 80-летний житель Сеула, а на втором месте оказался 37-летний офисный работник, который признался, что спит по 3-4 часа в сутки.

Организатором соревнований стала мэрия Сеула, которая таким образом привлекла внимание к проблеме недосыпа.