Житель Китая временно оглох после прогулки в лесу из-за громких цикад В Китае подросток потерял слух из-за четырехчасового шума цикад в лесу

Москва5 авг Вести.Житель китайского города Нинбо (провинция Чжэцзян) временно лишился слуха после четырехчасовой прогулки в лесу, где он слушал громкое пение цикад. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

К вечеру молодой человек почувствовал заложенность в ушах и перестал воспринимать высокочастотные звуки, включая пение птиц и сигналы смартфона. Врачи диагностировали у него временную тугоухость, вызванную воздействием акустического шума. После курса лечения слух пациента полностью восстановился.

Врач-оториноларинголог Ли Цзи пояснил, что звук одной цикады составляет около 70 децибел и оглушения не вызывает. Однако при хоровом пении групп насекомых уровень шума превышает критическую отметку в 85 децибел, что способно привести к повреждению слухового аппарата.