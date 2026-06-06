В Китае 11-летний мальчик выживал почти две недели в джунглях благодаря инжиру

Китайский мальчик выживал в лесу 13 дней, поедая дикий инжир В Китае 11-летний мальчик выживал почти две недели в джунглях благодаря инжиру

Москва6 июн Вести.В Китае 11-летний мальчик ушел в джунгли и выживал 13 дней, питаясь диким инжиром, сообщил портал Need to Know.

Ребенок ушел в холмы близ деревни Аньхуа в Гуандуне днем 18 мая, и на следующий день его семья подала заявление о пропаже сына.

Сотни полицейских, местных жителей, лесничих и чиновников, а также дроны и служебные собаки вместе прочесывали труднодоступную местность каждый день с 8 утра до 9 вечера, постепенно идя по маршруту мальчика.

Обнаруженные по маршруту улики - в том числе следы того, что он срывал и ел дикий инжир, а также возможные места укрытия под скальными выступами - укрепляли надежду, что он еще жив. В условиях, где иначе с водой было бы трудно, ее давали дожди говорится в публикации

Прорыв в поисках произошел, когда местный сборщик лекарственных трав на 12-й день нашел штаны ребенка на дорожной развилке.

Утром 30 мая служебная собака по кличке Чейсинг Винд ("Гонящаяся за ветром") - опытная бельгийская овчарка под управлением полицейского Го Чжихэна - привела спасателей к мальчику в укромной горной ложбине рассказал Need to Know

Когда ребенка нашли, он весил чуть больше 20 килограммов, однако находился в сознании, без серьезных травм и переохлаждения. В настоящее время его вернули семье.