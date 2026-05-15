Житель ЮАР стал инвалидом из-за вируса гриппа Daily Mirror: мужчину в ЮАР парализовало за 15 минут из-за вируса гриппа

Москва15 мая Вести.В ЮАР 35-летний местный житель лишился возможности ходить из-за гриппа, который спровоцировал редкое воспаление спинного мозга. Об этом мужчина рассказал в интервью Daily Mirror.

Недуг атаковал Тинуса Грейглинга из Центуриона в июле 2025 года. Симптомы болезни, которые были похожи на грипп, появились у него и его жены после посещения свадьбы друзей. Через две недели состояние ухудшилось: поднялась высокая температура, начались сильные боли в мышцах и бедре.

Он сидел, испытывая мучительную боль, и чувствовал, как жизнь медленно утекает из его ног. Через 15 минут его парализовало говорится в публикации

Позднее медики диагностировали у него поперечный миелит, который, предположительно, мог быть вызван вирусом группы А. По мнению специалистов, инфекция спровоцировала аутоиммунную реакцию, что привело к отеку позвоночника и смещению позвонков.

Сейчас мужчина передвигается на инвалидной коляске. Будет ли он ходить в будущем, пока не известно, однако Тинус не теряет оптимизма и верит, что однажды технологии смогут вернуть ему эту возможность.

Я все еще могу пользоваться руками. Да, я не могу ходить, но я жив сказал он

Мужчина добавил, что мечтает о детях, и именно это стимулирует его бороться с последствиями болезни.

