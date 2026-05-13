Во Франции ввели карантин на лайнере Ambition на фоне смерти пассажира от вируса Во Франции изолирован лайнер Ambition после смерти пассажира от норовируса

Москва13 мая Вести.В порту Бордо во Франции ввели карантин на круизном лайнере Ambition, где скончался пожилой пассажир от гастроэнтерита, спровоцированного норовирусом. Об этом информирует издание Sud Ouest.

По информации газеты, жертвой стал британец, которому было 90 лет. Заболевание затронуло еще 50 человек из числа пассажиров и экипажа, в связи с чем всем, кто находился на борту — около 1,7 тыс. человек, — запретили покидать судно.

Лайнер прибыл на юго-запад страны с Шетландских островов, по пути посетив Белфаст, Ливерпуль и Брест во Франции. К кораблю выехали медики для забора биоматериалов у пассажиров для анализов. Префектура распорядилась не выпускать никого до получения результатов тестов.

Sud Ouest подчеркивает, что случай не связан с хантавирусом — вероятно, речь о вспышке гастроэнтерита, усугубленной замкнутым пространством на борту.

Для сравнения: 1 апреля лайнер MV Hondius с примерно 150 пассажирами, в основном из Великобритании, Испании, Нидерландов и США, покинул Ушуайю в Аргентине и направился к Канарским островам. Там хантавирус поразил 11 человек, трое из которых скончались.