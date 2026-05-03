Москва3 мая Вести.Правоохранительные органы Южно-Африканской Республики обнаружили останки человека внутри пятисоткилограммового крокодила, ликвидированного в ходе поисковой операции на востоке страны. По данным издания News 24, хищника нашли на берегу Крокодиловой реки, недалеко от моста, с которого, как сообщают свидетели, во время сильного ливня упал 59-летний предприниматель Габриэль Батиста.

Операция по поимке пресмыкающегося потребовала участия специалистов, так как животное, достигавшее 4,5 метров в длину, было крайне малоподвижным.

Крокодил находился на берегу и настолько отяжелел от съеденного, что практически не шевелился и даже не пытался скрыться в реке, когда к нему приблизились стрелки пояснил детали операции капитан полиции Потти Подгитер

После того как тушу животного доставили в Национальный парк Крюгера для проведения вскрытия, эксперты обнаружили внутри две человеческие руки, фрагменты грудной клетки, а также несколько пар обуви — шесть ботинок и пляжных тапочек. На данный момент правоохранители проводят генетическую экспертизу, чтобы подтвердить, принадлежат ли найденные останки пропавшему владельцу гостиницы.

Согласно статистическим данным Statista, нападения крокодилов в Африке остаются серьезной проблемой: ежегодно от действий этих хищников погибает до 800 человек, при этом самые высокие показатели подобных инцидентов регистрируются в Мозамбике, Замбии и Зимбабве.