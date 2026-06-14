Альпинист-экстремал по прозвищу "Человек-паук" упал в кратер вулкана в Йемене

Альпинист по прозвищу "Человек-паук" погиб в сернистых водах вулкана в Йемене Альпинист-экстремал по прозвищу "Человек-паук" упал в кратер вулкана в Йемене

Москва14 июн Вести.Известный в соцсетях альпинист Антар аль-Абси по прозвищу "Человек-паук" сорвался в кратер вулкана Дамт с горячими сернистыми водами в Йемене.

По данным службы гражданской обороны страны, тело скалолаза извлекли из горячих вод внутри спящего вулкана в ходе поисковой операции, которая началась сразу после его исчезновения во время восхождения. Спасатели обнаружили погибшего через несколько часов после падения в жерло вулкана, сообщает издание Yemen Online.

Аль-Абси приобрел известность благодаря видеороликам, в которых поднимался на отвесные скалы в опасных районах без какого-либо снаряжения и обуви.

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