Австрийские туристы погибли в Индонезии, сорвавшись с подвесного моста

Москва26 мая Вести.Два австрийских туриста погибли на индонезийском острове Флорес, упав с деревянного подвесного моста на камни, сообщает немецкое агентство dpa.

Отмечается, что инцидент произошел в минувшее воскресенье, 24 мая, у водопада Кунка-Вуланг близ популярного туристического города Лабуан-Баджо в Индонезии.

Погибли супруги из Австрии, им было 55 и 57 лет.

По словам гида, незадолго до происшествия австрийцы хотели снять видео на мосту. Через несколько секунд подвесной мост с громким грохотом рухнул. Оба туриста погибли на месте говорится в сообщении

Власти начали расследование. Выяснилось, что обвалившийся мост находился в аварийном состоянии, его несущие балки прогнили, при этом состояние сооружения никто регулярно не проверял.

Несколько дней назад турист погиб от удара молнии на вершине горы Монроло в Индонезии.