Москва26 маяВести.Два австрийских туриста погибли на индонезийском острове Флорес, упав с деревянного подвесного моста на камни, сообщает немецкое агентство dpa.
Отмечается, что инцидент произошел в минувшее воскресенье, 24 мая, у водопада Кунка-Вуланг близ популярного туристического города Лабуан-Баджо в Индонезии.
Погибли супруги из Австрии, им было 55 и 57 лет.
По словам гида, незадолго до происшествия австрийцы хотели снять видео на мосту. Через несколько секунд подвесной мост с громким грохотом рухнул. Оба туриста погибли на местеговорится в сообщении
Власти начали расследование. Выяснилось, что обвалившийся мост находился в аварийном состоянии, его несущие балки прогнили, при этом состояние сооружения никто регулярно не проверял.
Несколько дней назад турист погиб от удара молнии на вершине горы Монроло в Индонезии.