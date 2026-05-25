В Индонезии турист погиб в результате удара молнии на вершине горы

В Индонезии турист погиб от удара молнии на вершине горы В Индонезии турист погиб в результате удара молнии на вершине горы

Москва25 мая Вести.Один турист погиб, четверо пострадали в результате удара молнии на вершине горы Монроло в Индонезии, сообщает агентство ANTARA со ссылкой на спасательные службы.

Четыре человека остались живы, один погиб. Погибший – 25-летний житель округа Марос уточняется в публикации

Начальник поисково-спасательного управления столицы провинции Макассара Мухаммад Ариф Анвар уточнил, что трагедия произошла в воскресенье вечером, когда пятеро туристов забрались на вершину горы Монроло (около 1 109 метров).

По данным спасателей, погода во время подъема на гору ухудшилась, пошел дождь, но туристы все же добрались до вершины и хотели сделать фото. В этот момент в них ударила молния.

Чтобы эвакуировать пострадавших и тело погибшего, были направлены более 40 сотрудников поисково-спасательных служб, пожарных, медиков и волонтеров.

Ранее сообщалось, что медведь напал на туриста в горах вблизи Софии.