Москва31 июлВести.На севере Индонезии семиметровая змея напала на 35-летнего мужчину по имени Хасим Лумбеси и проглотила его. Об этом сообщил портал Thairath.
Трагедия произошла 27 июля, когда Хасим возвращался домой с танцевальной вечеринки в соседней деревне. Он шел один через лесной массив. Когда мужчина не появился дома на следующий день, обеспокоенные родственники организовали поиски.
В ходе поисков трое местных жителей обнаружили на лесной тропе личные вещи пропавшего: рюкзак, сумку, сандалии и фонарик, а также следы крови. Вскоре после этого они наткнулись на питона с аномально раздутым брюхом, который, как выяснилось, и стал причиной гибели человека.
Тело обнаружили уже внутри змеиговорится в материале
Совместными усилиями местных жителей и полиции змея была убита. Чтобы извлечь тело погибшего, рептилии разрезали брюхо. Внутри обнаружили Хасима Лумбеси.
После этого его останки были переданы родственникам для проведения похорон в деревне Ваисакаи.
В публикации отмечается, что за последние несколько лет в стране было зафиксировано не менее пяти подобных инцидентов со смертельным исходом.