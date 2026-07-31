В Индонезии семиметровый питон проглотил мужчину после вечеринки Thairath: в Индонезии семиметровый питон проглотил мужчину после вечеринки

Москва31 июл Вести.На севере Индонезии семиметровая змея напала на 35-летнего мужчину по имени Хасим Лумбеси и проглотила его. Об этом сообщил портал Thairath.

Трагедия произошла 27 июля, когда Хасим возвращался домой с танцевальной вечеринки в соседней деревне. Он шел один через лесной массив. Когда мужчина не появился дома на следующий день, обеспокоенные родственники организовали поиски.

В ходе поисков трое местных жителей обнаружили на лесной тропе личные вещи пропавшего: рюкзак, сумку, сандалии и фонарик, а также следы крови. Вскоре после этого они наткнулись на питона с аномально раздутым брюхом, который, как выяснилось, и стал причиной гибели человека.

Тело обнаружили уже внутри змеи говорится в материале

Совместными усилиями местных жителей и полиции змея была убита. Чтобы извлечь тело погибшего, рептилии разрезали брюхо. Внутри обнаружили Хасима Лумбеси.

После этого его останки были переданы родственникам для проведения похорон в деревне Ваисакаи.

В публикации отмечается, что за последние несколько лет в стране было зафиксировано не менее пяти подобных инцидентов со смертельным исходом.