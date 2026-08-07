В Кисловодске 73-летний мужчина скончался от укуса змеи В Кисловодске 73-летний экскурсовод умер после укуса гадюки

Москва7 авг Вести.В Кисловодске от укуса гадюки скончался 73-летний экскурсовод – случай стал первым летальным исходом от змеиного яда в России за весь сезон. Об этом сообщил MAX-канал Mash.

Первая жертва гадюки в России за все лето: 73-летний экскурсовод скончался от укуса змеи в Кисловодске говорится в публикации

По данным канала, мужчина отправился с друзьями на кладбище – там его и ужалила змея. Сначала он почувствовал недомогание, к вечеру нога сильно распухла – его экстренно госпитализировали. Врачи поместили пациента в реанимацию, а позже сообщили родным, что его состояние улучшилось и его можно забирать домой.

Однако, пока близкие собирались в больницу, им перезвонили и сообщили, что мужчина скончался. Официальная причина – остановка сердца.

Родственники намерены провести независимую экспертизу и при выявлении нарушений обратиться с жалобой на действия медиков. До этого случая все пострадавшие от укусов гадюк в этом году выживали.