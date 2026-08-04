На острове Путятина в Приморье женщину госпитализировали после укуса змеи

В Приморье женщину укусила змея, ее экстренно госпитализировали На острове Путятина в Приморье женщину госпитализировали после укуса змеи

Москва4 авг Вести.Жительницу острова Путятина в Приморском крае укусила гадюка во время прогулки. 50-летнюю потерпевшую экстренно доставили в стационар, где она провела неделю. Об этом сообщает ГТРК "Владивосток".

Рептилия укусила женщину за щиколотку. Нога сильно распухла.

Отек начал распространяться вверх и дошел до паховой области отмечается в сообщении

Пациентку уже выписали.

Ранее кандидат медицинских наук Александр Мясников рассказал информационной службе "Вести" последовательность действий при укусе змеи.