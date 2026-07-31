Москва31 июлВести.В Уссурийске медведь напал на работницу зоопарка и откусил ей часть правой руки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края. Инцидент произошел вечером 30 июля в городском парке, в котором находились вольеры в дикими животными.
Установлено, что вечером 30 июля 2026 года на работницу по уходу за животными вольерного комплекса парка ДОРА в Уссурийске во время кормления животных напал один из медведей и откусил часть правой рукиотметила пресс-служба ведомства на платформе МАХ
Прокуратура Приморья начала проверку. Предстоит выяснить, как соблюдались требования охраны труда и правила техники безопасности при кормлении медведей.