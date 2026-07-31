В Уссурийске медведь напал на работницу зоопарка и откусил ей часть правой руки Медведь напал на работницу зоопарка в Уссурийске

Москва31 июл Вести.В Уссурийске медведь напал на работницу зоопарка и откусил ей часть правой руки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края. Инцидент произошел вечером 30 июля в городском парке, в котором находились вольеры в дикими животными.

Установлено, что вечером 30 июля 2026 года на работницу по уходу за животными вольерного комплекса парка ДОРА в Уссурийске во время кормления животных напал один из медведей и откусил часть правой руки отметила пресс-служба ведомства на платформе МАХ

Прокуратура Приморья начала проверку. Предстоит выяснить, как соблюдались требования охраны труда и правила техники безопасности при кормлении медведей.