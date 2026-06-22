На Камчатке осудили гида, по вине которого медведь покалечил туристку Осужден гид, из-за халатности которого медведь напал на туристку на Камчатке

Москва22 июн Вести.Елизовский районный суд вынес приговор организатору похода, из-за халатности которого на женщину в природном парке напал медведь, причинив тяжкий вред здоровью. Об этом объединенная пресс-служба судов Камчатского края сообщила на платформе MAX.

Суд признал индивидуального предпринимателя виновным по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ и назначил наказание в виде полутора лет принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства, а также запретил заниматься туристской деятельностью на 3 года.

Установлено, что с октября 2024 по июль 2025 года гид набрал группу из 18 туристов, оплативших экскурсии, хотя не имел права заниматься туроператорской деятельностью и не мог обеспечить безопасность в районе Мутновской ГеоЭС, где летом высока вероятность встречи с медведями. У него не было ни навыков, ни средств защиты, несмотря на заверения туристов в обратном.

15 июля 2025 года он разбил лагерь в парке "Южно-Камчатский". Зная, что к стоянке приходил медведь и повредил палатку, гид не свернул лагерь, лишь пообещав усилить защиту, но ничего не сделал. Вечером 17 июля он ушел с частью группы, оставив спящую женщину одну в палатке. В итоге на нее напал зверь, она получила множественные травмы и долго лечилась в реанимации.

Суд также взыскал с осужденного в пользу пострадавшей 126 300 рублей имущественного ущерба и 1 млн рублей компенсации морального вреда.