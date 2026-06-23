Осужден организатор похода на Камчатке, где на женщину в палатке напал медведь

Предприниматель признан виновным в организации опасного турпохода на Камчатке Осужден организатор похода на Камчатке, где на женщину в палатке напал медведь

Москва23 июн Вести.Суд вынес приговор индивидуальному предпринимателю, признав его виновным в оказании туристических услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших тяжкий вред здоровью, сообщается в MAX-канале Следственного комитета Камчатки.

Следствием установлено, что индивидуальный предприниматель из Тюмени организовал в 2025 году многодневный поход по территории природного парка "Южно-Камчатский" в Елизовском районе для 18 туристов. Ночью предприниматель с частью группы туристов покинул расположение небезопасно организованного им палаточного лагеря, расположенного у Мутновской ГеоЭС, оставив одну, уснувшую в палатке, 43-летнюю туристку, на которую во время сна напал медведь и причинил ей множественные телесные повреждения.

Суд назначил фигуранту 1 год 6 месяцев принудительных работ с удержанием 5% в доход государства и лишением права заниматься туристской деятельностью на 3 года отмечается в сообщении

А также организатор тура выплатит компенсацию ущерба потерпевшей более 1 миллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу.