Суд отказал в компенсации упавшей в расщелину в походе на Камчатке туристке Суд на Камчатке отказал в компенсации туристке, нарушившей ТБ

Москва30 июл Вести.Петропавловск-Камчатский городской суд отказал в получении компенсации женщине, которая травмировалась во время похода к Малой долине гейзеров. В инстанции посчитали, что туристка нарушила технику безопасности, поэтому упала с высоты 8–10 метров, сообщила пресс-служба суда на официальном сайте.

При установленных обстоятельствах действия истца нельзя признать разумными, при должной степени внимательности и осмотрительности изложенные в иске последствия в виде травм не наступили бы отметили в сообщении

Женщина купила тур на девять дней для себя и дочери за 194 тысячи рублей. На третий день маршрута, во время посещения Малой долины гейзеров и водопада Дачный, на одном из участков с очень высоким пролетом истец поскользнулась на камне и упала в расщелину на снежник. При этом, как установил суд, пострадавшая двигалась с нарушением техники безопасности — снимала фото вопреки указаниям проводника.

Туристку доставили в больницу, где у нее диагностировали ушибы и ссадины, сотрясение не подтвердилось. Продолжать тур при этом она отказалась и потребовала вернуть деньги.

Суд установил, что перед походом истцу провели инструктаж, она расписалась в журнале, а маршрут был зарегистрирован в МЧС. Свидетели показали, что гид предупреждал об опасности и запрещал приближаться к краю обрыва. Поверхность скользкой не была. В удовлетворении иска отказано.